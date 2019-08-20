Москва, , 21:40 — REGNUM

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Ермоловой.

Александра Назарова Kino-teatr.ru

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — говорится в сообщении.

О дате, времени и месте прощания с артисткой будет объявлено позднее.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде в актёрской семье. Первую роль в театре сыграла в шесть лет. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Работала в Центральном детском театре (сейчас Российский академический молодёжный театр) и Театре имени Ермоловой.

Широкому зрителю Назарова известна по ролям более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня», сериал «Бригада» и другие.