Владивосток, , 20:06 — REGNUM

Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева будет создан во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

В новый музейный комплекс войдут Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева и музей-заповедник «Владивостокская крепость». В поручении особо подчеркивается, что финансирование будет включено в проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

С предложением объединить крупнейший музей Приморского края и первый федеральный музей-заповедник за Уралом министр Владимир Мединский обратился в главе государства во время встречи во Владивостоке в конце июля. Решение было принято чрезвычайно оперативно.

Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева — первый на Дальнем Востоке краеведческий музей, крупнейший музей Приморского края. Он был основан Обществом изучения Амурского края в 1884 году. В музее собрана богатая коллекция документальных материалов по истории региона, археологии и этнографии. Владивостокская крепость — комплекс оборонительных сооружений конца XIX — начала XX века, учреждена как музей-заповедник в 2019 году.