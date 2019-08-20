Москва, , 19:45 — REGNUM

В выставочных залах Федеральных архивов открылась выставка «1939 год. Начало Второй мировой войны». На церемонии открытия с кратким словом выступили министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В экспозиции представлено около 300 подлинных архивных документов, кинохроника, фотографии, музейные предметы. Среди них поистине судьбоносные — Договор о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года и секретный протокол к нему, телеграмма Гитлера Сталину с предложением принять Риббентропа с визитом в Москве и ответное письмо генерального секретаря ВКП (б). Многие копии зарубежных трофейных документов, по утверждению организаторов выставки, до сих пор засекречены в европейских странах. Отдельный раздел посвящен англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне — августе 1939 года.