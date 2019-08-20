Кострома, , 18:24 — REGNUM

Через 5−6 лет в Костроме может появиться новый объект культуры. Как сообщает Kostroma. Today, в 2023—2024 году из федерального бюджета планируется выделить 150 млн рублей на строительство в городе Центра культурного развития.

В здании «будет концертный зал, музеи и выставки, библиотека, кинозалы для детей и взрослых, помещения для творчества, кафе и сувенирные киоски … Обсуждается вариант строительства центра в парке Победы».

Отметим, что ранее сообщалось, что в Костроме в микрорайоне Давыдовский должен появиться Центр культурного развития. В здании планируется построить зрительный зал, вмещающий до 700 человек, выставочные и музейные залы. «Центр будет оборудован для проведения мастер-классов и работы кружков».

Тогда утверждалось, что федеральный бюджет выделит на строительство 136 млн рублей.