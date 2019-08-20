Таганрог, Ростовская область, , 17:01 — REGNUM

На побережье Таганрогского залива вновь прибыла съёмочная бригада. В Таганроге (Ростовская область) началась работа над фильмом под рабочим названием «Черное море».

Съёмки проходят в заброшенной поликлинике водников на Греческой улице. Здания выстроены в конце 19 века. Режиссёром киноленты выступает Сергей Щербин. В ролях: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Юрий Цурило и другие, сообщает интернет-портал sm-news.ru

Ранее на побережье Таганрогского залива снимали сериал под названием «Смотритель маяка». Премьера многосерийного фильма состоялась в День России, 12 июня 2019 года.