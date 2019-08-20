Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:03 — REGNUM

В Новокузнецке сегодня, 20 августа, открылась крупная Межрегиональная художественная выставка «Форма». Она организована при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Новокузнецка, под патронажем губернатора региона Сергея Цивилёва. Как сообщили ИА REGNUM в администрации области, с организации выставки начинает свою историю Сибирский центр современного искусства.

В Новокузнецке открылся крупнейший за Уралом Сибирский центр современного искусства Администрация Кемероской области

Появление центра, который находится на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка», по мнению кемеровских властей, даст возможность специалистам творчески работать с молодыми художниками и создавать совместные тематические проекты. Здесь будут проходить лекции о современном состоянии искусства и творческие встречи. В будущем должен появиться центр художественного стекла и керамики.

Проект долгосрочный. Благодаря его реализации молодые художники смогут представить свои работы, послушать лекции известных московских скульпторов и мастеров живописи. А для искусствоведов — это уникальная возможность исследовать развития изобразительного искусства здесь и сейчас.

Участие в выставке примут 166 профессиональных ведущих художников России, более 60 молодых художников. В экспозиции представлено около тысячи произведений живописи, уникальной и печатной графики, скульптуры 243 авторов, среди которых известные художники, как Зураб Церетели, Валерий Гошко, Александр Муравьев и другие. На выставке будут также работы и совсем молодых художников — многие участники будут показаны в Новокузнецке впервые.

«Форма», как отмечают в администрации Кузбасса — «это современное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока».

Ожидается, что часть произведений будет передана в дар в коллекцию вновь создаваемого Сибирского центра современного искусства.

Планируется, что выставку посетят более 40 тысяч человек.

Также в Новокузнецке пройдёт научная конференция, которая определит векторы развития изобразительного искусства в 21 веке.

Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM начальник управления информационной политики администрации Новокузнецка Галина Ковальчук, эта выставка станет визитной карточкой города.