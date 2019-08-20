Оренбург, , 14:21 — REGNUM

В Оренбурге здание областного театра кукол на ул. Советской в 2019 году ждет реставрация и ремонт, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Театр располагается в здании, которое является частью памятника истории и культуры XVIII века — Гостиный двор. Учреждение культуры поселилось в этом доме в 1960 году, последний ремонт здание пережило в 1979 году.

Художественный руководитель Оренбургского областного театра кукол Вадим Смирнов заявил, что зданию вернут первоначальный облик: «Найдены фотографии, по которым будут восстановлены железные колонны, козырьки. У входа разместится театральная тумба с афишами. Будет видно издалека, что это не просто учреждение, а театр».

Капитальный ремонт проведут в рамках нацпроекта «Культура». С фасадом здания изменится и «начинка». Театр ждет техническое переоснащение.