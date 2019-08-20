Сиэтл, США, , 14:18 — REGNUM

В сеть выложили новый ролик с кадрами продолжения сериала «Удивительной миссис Мейзел», который выходит на потоковом сервисе Amazon Prime Video. Ролик был опубликован 19 августа на YouTube-канале компании.

Первый эпизод третьего сезона популярного комедийного шоу выйдет в эфир 6 декабря 2019 года. Поклонники сериала смогут увидеть новые события из жизни домохозяйки Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахэн), решившей резко сменить деятельность и попробовать себя в жанре стендап.

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Напомним, Amazon начала показывать шоу в марте 2017 года. В сериале также снимаются такие актеры, как Майкл Зеген («Подпольная империя»), Алекс Борштейн («Старость — не радость «), Тони Шалуб («Томбой») и Марин Хинкль («Мадам госсекретарь»).

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