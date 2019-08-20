Лос-Анджелес, США, , 13:03 — REGNUM

Известный голливудский актер Крис Пайн снимется в предстоящем биографическом фильме про бывшего советника Ричарда Никсона Джона Дина. Об этом 19 августа сообщил журнал Variety.

Пайн исполнит в картине главную роль. Компания Amazon приобрела права на проект у голливудского продюсера Боба Купера, являющегося настоящим ветераном Голливуда. Созданием сценарной адаптации займется известный режиссер и сценарист Билли Рэй («Голодные игры», «Капитан Филлипс», «Афера Стивена Гласса»). Стоит отметить, что сам Джон Дин выступит в качестве исполнительного продюсера.

Напомним, Джон Дин занимал должность советника Ричарда Никсона в период с июля 1970 по апрель 1973 годов. Он стал одним из решающих разоблачителей Никсона, дав показания против 37 президента США в ходе так называемого Уотергейтского скандала.

Читайте также: «Пробудилось нечто». Звезда «Сумерек» снялась в фильме «Под водой»

Он признал себя виновным в воспрепятствовании правосудию и в итоге отбыл четыре месяца домашнего ареста. В 2017 года вышла книга журналиста телеканала Fox News Джеймса Роузена, в которой он пришел к выводу о том, что приказ о незаконном проникновении в штаб демократической партии США отдал сам Джон Дин.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Стражей галактики» и «Ходячих мертвецов» появится в «Форсаже 9»