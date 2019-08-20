Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM

В Екатеринбурге стоит продолжить ремонт пешеходного перехода, гармонично вписав его в рисунок Покраса Лампаса «Супрематический крест». Такую идею высказали общественники Дмитрий Москвин и Алексей Беззуб, сообщает пресс-служба мэрии.

По мнению активистов, работа Лампаса на Уралмаше стала «прекрасным украшением» города, но городским службам всё-таки нужно дать доделать пешеходный переход.

«Все созрели, чтобы серьёзно относиться к стрит-арту», — отметил общественник Дмитрий Москвин.

А глава фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев заявил, что нужно проложить дорожку из гудрона «от светофора до светофора» и воссоздать работу.

Напомним, работа Покраса Лампаса «Супрематический крест» была частично демонтирована из-за ремонта пешеходного перехода. После этого смысловым содержанием рисунка возмутились ряд православных активистов. Работу даже проверят на экстремизм.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге проверят скандальный крест на экстремизм