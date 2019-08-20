Лос-Анджелес, США, , 11:02 — REGNUM

В девятой части «Форсажа» появится актер Майкл Рукер, известный зрителям по фильму «Стражи галактики» и сериалу «Ходячие мертвецы». Об этом 20 августа сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1163593885865717760

Инсайдеры сообщают, что в будущей картине, которую снимает режиссер Джастин Лин, Рукер исполнит роль персонажа по имени Бадди. К сожалению, на сегодня больше нет информации о его будущей роли.

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Напомним, популярность к Майклу Рукеру пришла после того, как он сыграл сырийного убийцу в фильме «Генри: портрет убийцы-маньяка» Джона Макнотона. Одной из последних работ актера стала роль мистера Хойта в третьем сезоне сериала «Настоящий детектив».

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