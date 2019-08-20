Самара, , 09:08 — REGNUM

«Неделя японской культуры» пройдет в областной юношеской библиотеке Самары, 20 августа сообщает «Волжская коммуна».

Познакомиться с культурой и традициями Японии посетители смогу с 20 по 24 августа.

Посетители библиотеки смогут ознакомиться с поэзией Японии и чайной церемонией. Кроме этого, организаторы мероприятия проведут исторические экскурсы, лекции и мастер-классы, а также фотосессию в летнем повседневном японском кимоно.

Отмечается, что «Неделя японской культуры» в библиотеке проходит при содействии самарского института восточной культуры.