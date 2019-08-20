Самара, , 08:54 — REGNUM

«Ночь кино — 2019» пройдет 24 августа в Самаре, 20 августа сообщает «Волжская коммуна».

Бесплатные кинопоказы в рамках Всероссийской акции «Ночь кино — 2019» пройдут с 18:00 до 23:30 в ЦРК «Художественный».

Организаторы акции покажут три фильма:

20:10 «Домовой» (Россия, 2019, семейный, фэнтези, комедия, 6+);

21:00 «Балканский рубеж» (Россия, Сербия, 2019, боевик, драма, 16+);

22:00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (Россия, 2018, комедия, 16+).

В фойе кинотеатра горожане также смогут увидеть работы самарских художниц Елены Маховой и Марии Беткер. Картины представлены в рамках выставки «Любимый город», которая приурочена к празднованию Дня города Самары.