Купертино, США, , 08:22 — REGNUM

Apple потратила на создание контента для своего будущего потокового сервиса уже $6 млрд. Об этом 20 августа сообщила газета Financial Times со ссылкой на инсайдеров.

В частности, затраты компании на производство сериала «Утреннее шоу», в котором снялись такие звезды, как Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стив Карелл, составили сотни миллионов долларов. Инсайдеры сообщили, что съемки одной его серии обходятся Apple дороже, чем обходились съемки «Игры престолов» телеканалу HBO (до $15 млн).

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило: ожидается, что Apple запустит потоковый сервис Apple TV+ уже в 2019 году. По имеющейся информации, в нём также будут представлены такие премиум-каналы, как HBO, Showtime и Starz.

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