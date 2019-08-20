Москва, 20 августа 2019, 08:18 — REGNUM
В Монголии стала известна программа юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию битвы при Халхин-Голе. Годовщина победы советско-монгольских войск над японскими агрессорами будет отмечаться совместно с Российской Федерацией.
Основные мероприятия пройдут в городе Чойбалсан и сомоне Халхин-Гол. Добавим, что для участия в торжествах монгольские власти пригласили и президента России Владимира Путина.
Программа праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол (опубликовано агентством «Монцамэ»)
Город Чойбалсан
23 августа
11.00 часов — конкурс реставрации автомобилей военного времени в рамках празднования Победы на реке Халхин-Гол, церемония зажигания «Вечного огня» перед памятником монгольским солдатам
25 августа
17.00 часов — Концерт ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации в театре драмы аймака
27 августа
10.00−15.00 часов — Совместные полевые тактические учения ВС Монголии и РФ с боевой стрельбой «Сэлэнгэ-2019» на учебном центре армейской части №327 ВС Монголии.
16.00−17.00 часов — фотовыставка «Халхин-Гол — 80» в здании Народной партии аймака Дорнод
17.00 часов — Премьера документального фильма «Девушки-участницы войны», посвященная участницам войны из сомона Баяндун аймака Дорнод в театре драмы аймака
28 августа
09.00−10.00 часов — Церемония оказания почести и возложения венков к памятнику летчикам Советского Союза, принявших участие в войне на реке Халхин-Гол
10.00−11.00 часов — Церемония оказания почести и возложения венков к памятнику монгольским солдатам
11.00−13.00 часов — Торжественный совместный военный парад и представления ВС Монголии и России перед памятником монгольским солдатам
— Шествие граждан, посвященное 80-й годовщине Победы
— Совместная выставка оружий ВС Монголии и РФ
— Совместное культурное представление Монголии и РФ
15.00−23.00 часов — Праздничная конференция и торжественный концерт к 80-летию Победы
— Выставка «Мы не забудем» с участием музея монгольского солдата, учителей и школьников общеобразовательных школ аймака в театре драмы Дорнода
21.00−23.00 часов — Вечерний шоу и праздничный салют по случаю 80-летия Победы на реке Халхин-гол на площади «Независимость»
Сомон Халхин-гол
2 сентября
12.00−14.00 часов — Церемония встречи официальных гостей на памятнике «Победы» в местности Хамар даваа
16.00−17.00 часов — Посещение музея и памятное фото в музее «Победы» сомона Халхин-гол
3 сентября
09.00−12.00 часов — Оказание почести и возложение венков к памятникам сомона Халхин-гол
12.00−12.30 часов — Церемония открытия памятника Герою МНР, полковнику Л. Дандару
13.00−15.00 часов — Церемония открытия проекта «Строительство межсомонского центра», торжественное возложение венков к памятнику Г.К.Жукову.
15.00−17.00 часов — Праздничная конференция и торжественный концерт в честь 80-летия Победы в новом Центре культуры сомона
21.00−23.00 часов — Вечерний шоу «С песнями Победы», праздничный салют на музейной площади Победы сомона
4 сентября
08.00 часов — полевое представление «История войны на реке Халхин-гол» по специальному маршруту
12.00 часов — Церемония проводов гостей в город Чойбалсан
06.00−14.00 часов — Скачки лошадей
13.00−18.00 часов — Соревнование по национальной борьбе (специальная программа)
11.00−18.00 часов — Соревнование по стрельбе из лука (специальная программа)