Лос-Анджелес, США, , 07:38 — REGNUM

В США букмекеры назвали самого вероятного претендента на получение премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2020 году. Об этом сообщил портал NME.

Оскар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сейчас в списке актеров лидирует Хоакин Феникс, снявшийся в кинокомиксе «Джокер», согласно данным букмекеров, его коэффициент равен 9/4. Там также присутствуют Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству», 3/1), Тэрон Эджертон («Рокетмен», 7/2) и Антонио Бандерас («Боль и слава», 7/2).

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Напомним, фильм «Джокер» снял режиссер Тодд Филлипс, на экраны кинотеатров картина выйдет в октябре 2019 года. В ней также снялись такие актеры, как Зази Битц, Роберт Де Ниро, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен и другие.

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