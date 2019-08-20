Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM

Работу «Супрематический крест» Покраса Лампаса восстановит сам автор. Об этом заявила координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец, передаёт ТАСС.

Художник приедет в Екатеринбург 26 августа 2019 года.

Сначала коммунальные службы уложат асфальт для пешеходной дорожки, а уже поверх неё Лампас восстановит свой арт-объект.

Напомним, работа художника была частично залита гудроном из-за ремонта пешеходного перехода. «Крест» был нарисован в рамках фестиваля «Стенограффия». Рисунком возмутились некоторые православные активисты.

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