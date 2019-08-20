Чэнду, Китай, , 05:10 — REGNUM

Столица провинции Сычуань на юго-западе Китая город Чэнду официально подал заявку на проведение у себя 81-й Всемирной конвенции научной фантастики (WorldCon) в 2023 году, сообщает агентство Синьхуа.

Город подал заявку на проходящей в настоящее время 77-й конвенции WorldCon в столице Ирландии Дублине, сообщили в Ассоциации науки и технологий Чэнду. Город посоревнуется за 81-й WorldCon с французской Ниццей и американским Мемфисом. Место проведение будет определено на 79-м WorldCon в Вашингтоне в 2021 году.

Напомним, что конвенция была учреждена в 1939 году Всемирным обществом научной фантастики. С тех пор проводится ежегодно за исключением периода Второй мировой войны с 1942 по 1945 годы.