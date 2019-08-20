Тамбов, , 10:06 — REGNUM

Группа «Алиса» и её легендарный лидер Константин Кинчев выступили на пятом по счёту фестивале «Чернозём» в Тамбове. Группа стала хэдлайнером первого дня фестиваля.

Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM

Константин Кинчев Павел Ищенко © ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Павел Ищенко © ИА REGNUM Группа стала хэдлайнером первого дня фестиваля Марина Каширская © ИА REGNUM

Константин Кинчев уже выступал на «Чернозёме» — группа была одним из хэдлайнеров 2017 года. В 2019 году круглую дату отмечала и «Алиса», и сам фестиваль. Группа привезла в Тамбов юбилейную программу «Алиса: 35 лет».

Константин Кинчев Павел Ищенко © ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители Павел Ищенко © ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, тамбовский фестиваль «Чернозём» в 2019 году отметил пятилетний юбилей. С 9 по 11 августа на фестивале выступили более 30 групп: «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов, «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, «Пикник», «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», Княzz и BrainStorm. Хэдлайнерами стали «Алиса», Гарик Сукачев и «Мумий Тролль».

Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Константин Кинчев Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Огни Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Флэшмоб Марина Каширская © ИА REGNUM

На малой сцене выступили «Лампочка», «7Б», «Гараж 114», T-RAVE, «Иванград», «5 стихий», «Без Фанатизма», «Биполярка», The Burners, «Киберкола», Вася Васин (группа «Карпичи»), «Маша и медведи».

Ведущими фестиваля выступили участник «Квартета И» Александр Демидов, виджей Александр Анатольевич и видеоблогер Юрий Дудь.

Зрители Павел Ищенко © ИА REGNUM Толпа перед сценой Павел Ищенко © ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Зрители Павел Ищенко © ИА REGNUM Флаги Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Флаги Павел Ищенко © ИА REGNUM

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