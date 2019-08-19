Цхинвал, , 20:32 — REGNUM

19 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл на встречу с коллективом государственного ансамбля песни и танца «Симд» им. Б. Галаева. Глава государства представил коллективу нового художественного руководителя, заслуженного артиста республики, бывшего солиста Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан» Радиона Гуларова, сообщает пресс-служба президента.

Выступление государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» им. Б. Галаева в Екатеринбурге в 2017 гоАнсамбльду Urfolk-art.ru

Анатолий Бибилов выразил желание поднять уровень ансамбля на более высокий уровень и вновь сделать достоянием народа. Президент заявил, что ансамбль будет находиться под его патронажем, и обещал оказать помощь в закупке технического обеспечения, автобуса, оснащении костюмами и организации гастролей ансамбля.