Москва, , 15:16 — REGNUM

Дочь российского музыканта Алексея Кортнева, являющегося лидером группы «Несчастный случай», исполнила свою первую роль в сериале. Об этом 19 августа сообщил портал «Телепрограмма».

Аксинья Кортнева, которой сейчас 8 лет, сыграла беспокойного ребёнка в шоу «Родители» телеканала «Супер». Роли взрослых достались Марии Порошиной и Александру Самойленко. Первый эпизод выйдет в эфир 26 августа 2019 года.

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Напомним, Алексей Кортнев с 2002 года женат на гимнастке Амине Зариповой. Аксинья является их третьим ребёнком, ранее у пары появились сыновья Арсений и Афанасий.

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