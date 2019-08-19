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Молодой актер озвучки Давид Хиникадзе, подаривший свой голос львенку Симбе в фильме «Король Лев» студии Disney, рассказал, на что он планирует потратить гонорар от участия в проекте. Об этом 19 августа сообщил портал Star Hit.

Давид сказал журналистам, что пока он не определился с тем, что купит на выплаченные средства. Сначала он предположил, что купит себе новые наушники, а потом сказал, что, возможно, сделает подарок своей матери. Актер также посетовал на то, что его друзья не знают об его участии в фильме, поскольку озвучка производилась в июне 2019 года и многие из них разъехались на время каникул.

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Напомним, по состоянию на сегодня фильм Disney «Король Лев» собрал в мировом прокате уже более $1,43 млн, сумма сборов в России составила более 2,74 млн рублей ($43,6 млн).

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