Севастополь, , 14:59 — REGNUM

Министерство культуры России выступит учредителем Российской государственной художественной галереи в Севастополе. Распоряжение о создании нового музея подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ведомству необходимо в двухмесячный срок зарегистрировать учреждение и утвердить устав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Для галереи будет построение специальное здание. До тех пор музей будет располагаться в помещении управления культуры города.

Не совсем ясна судьба Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого, расположенного в красивейшем старинном особняке купца Гавалова на проспекте Нахимова. Сейчас, правда, там идут ремонтные работы. В музее две постоянно действующие экспозиции — западноевропейская с шедеврами итальянского Возрождения, «золотого века» Голландии и Фландрии, французского классицизма и эпохи Просвещения и отечественная с картинами таких выдающихся русских мастеров как И.Айвазовский, И. Крамской, В. Верещагин, И. Шишкин, В. Поленов, И. Репин, И. Левитан, К. Коровин и многие других. Большинство картин «попали» в коллекцию галереи в 1920-х годах. Войдет ли этот фонд в собрание нового государственного музея, или он станет полноправным преемником, в информации не сообщается.