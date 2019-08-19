Москва, , 14:10 — REGNUM

В Московском цирке Никулина состоится гала-представление, посвященное столетию отечественного государственного цирка, сообщили в Минкультуры РФ.

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Представление мирового уровня пройдет 16 сентября. На манеж выйдут легенды и ветераны советского и российского цирка.

На сегодняшний день «Росгосцирк» объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито.

Справка ИА REGNUM :

26 август 2019 года был подписал Декрет «Об объединении театрального дела», согласно которому цирки России стали государственными. С этого момента ведёт свою историю «Росгосцирк».

Подробности: Объявлен конкурс на должность гендиректора Росгосцирка