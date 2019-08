Дублин, , 13:46 — REGNUM

Стали известны победители премии «Хьюго», их имена были объявлены 18 августа во время церемонии награждения, состоявшейся в рамках 77-го фестиваля World Science Fiction.

В номинации «Лучший роман» победила работа Мэри Робинетт Коваль The Calculating Stars (название можно перевести как «Вычисляющие звезды»). Лучшей повестью была названа «Искусственное состояние» писательницы Марты Уэллс, лучшей короткой повестью — If At First You Don’t Succeed, Try, Try, Again («Если сначала вы не добьетесь успеха, попробуйте, попробуйте, еще раз») Зены Чо.

Лучшим рассказом жюри конкурса посчитало A Witch’s Guide to Escape: A Practical Compendium of Portal Fantasies («Руководство ведьмы по побегу: практический сборник портальных фантазий») Аликса И. Харроу, а лучшим циклом — «Странники» Бекки Чемберс. Награду за лучший комикс получили Марджори Лю и Сана Такеда за третий том «Она — монстр». Приз в номинации кинокомиксов взял «Человек-паук: Через вселенные».

Напомним, Мэри Робинетт Коваль является не только писательницей, она также занимает должность художественного директора журнала Shimmer Magazine, кроме того, работает профессиональным кукловодом. Её роман The Calculating Stars был опубликован в июле 2018 года. В августе вышла ещё одна её книга — The Fated Sky: A Lady Astronaut Novel.

