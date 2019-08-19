Самара, , 13:40 — REGNUM

Приказ о создании филиала Третьяковской галереи в Самаре подписал министр культуры РФ Владимир Мединский, 19 августа сообщает Sgpress.ru.

Филиал Третьяковки будет возглавлять Михаила Савченко, который уже руководит Музеем модерна.

Музей будет располагаться в здании фабрики-кухни завода имени Масленникова. Сейчас проект реставрации памятника архитектуры находится на экспертизе. Начало перепланировки здания запланировано на 2020 год.

Напомним, что открыть филиал Третьяковки в Самаре решили после визита в город генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой в 2008 году.