Самара, 19 августа 2019, 13:40 — REGNUM
Приказ о создании филиала Третьяковской галереи в Самаре подписал министр культуры РФ Владимир Мединский, 19 августа сообщает Sgpress.ru.
Филиал Третьяковки будет возглавлять Михаила Савченко, который уже руководит Музеем модерна.
Музей будет располагаться в здании фабрики-кухни завода имени Масленникова. Сейчас проект реставрации памятника архитектуры находится на экспертизе. Начало перепланировки здания запланировано на 2020 год.
Напомним, что открыть филиал Третьяковки в Самаре решили после визита в город генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой в 2008 году.