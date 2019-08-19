Санкт-Петербург, 19 августа 2019, 12:15 — REGNUM
В Санкт-Петербурге 11 сентября 2019 года даст концерт оперное поп-трио из Италии IL Volo. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Matreshka Concerts.
Шоу певцов пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках международного тура, посвященного десятилетию коллектива. Концерт начнется в 22:00.
Напомним, поп-трио IL VOLO было основано в 2009 году Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и Джанлукой Джинобле. Это произошло после того, как певцу и продюсеру Тони Ренису пришла в голову идея создать коллектив, подобный «Трем тенорам» (Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти).
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В 2015 году группа победила на 65-м фестивале песни в Сан-Ремо, в этом же году коллектив выступил на «Евровидении», заняв третье место.
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