Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM

В Санкт-Петербурге 11 сентября 2019 года даст концерт оперное поп-трио из Италии IL Volo. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Matreshka Concerts.

Итальянское оперное поп-трио IL VOLO Скриншот страницы vk.com_ilvolo2019spb

Шоу певцов пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках международного тура, посвященного десятилетию коллектива. Концерт начнется в 22:00.

Напомним, поп-трио IL VOLO было основано в 2009 году Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и Джанлукой Джинобле. Это произошло после того, как певцу и продюсеру Тони Ренису пришла в голову идея создать коллектив, подобный «Трем тенорам» (Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти).

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В 2015 году группа победила на 65-м фестивале песни в Сан-Ремо, в этом же году коллектив выступил на «Евровидении», заняв третье место.

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