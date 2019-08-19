Москва, 19 августа 2019, 11:09 — REGNUM
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+». Первый канал счел целесообразным продлить проект для вокалистов старшего возраста и на второй сезон.
19 августа началось так называемое «слепое прослушивание». К российским участникам в этот раз присоединятся и зарубежные возрастные исполнители.
Стоит заметить, что Лев Лещенко и Пелагея уже имеют опыт работы как наставников, для Михаила Боярского и Валерии это будет своеобразный