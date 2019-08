Анахайм, США, , 11:07 — REGNUM

Кевин Смит снимет для потокового сервиса Netflix аниме-сериал, в основу которого ляжет шоу «Хи-Мен и властелины вселенной». Об этом 19 августа сообщил портал Engadget.

Смит представил будущее шоу на ежегодном форуме Power-Con, который прошел 17 и 18 августа в Анахайме (штат Калифорния, США). Сериал получит название Masters of the Universe: Revelation, которое можно перевести как «Мастера Вселенной: Откровение». Отмечается, что повествование начнется с того момента, на котором закончился оригинальный сериал, сюжет нового шоу сосредоточится на незаконченных линиях.

Напомним, анимационный сериал «Хи-Мен и властелины вселенной» (He-Man and the Masters of the Universe) транслировался на различных телеканала США в период с 1983 по1985 годы. He-Man можно перевести как «настоящий мужчина».

