Москва, , 10:49 — REGNUM

С 19 августа по 8 сентября в московском Дворце молодежи будет проходить первый фестиваль «Планета балета». По сути, столичный смотр подхватил эстафету, проходящего в Санкт-Петербурге форума классической хореографии. Как следует из расписания, представленного на сайте фестивале, всего будут показаны 13 спектаклей — 11 раз знаменитое «Лебединое озеро» и дважды «Щелкунчик». Они пройдут в исполнении труппа Московского областного государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева в сопровождении оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением Виктора Луценко.