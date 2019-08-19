Великий Новгород, , 10:48 — REGNUM

Памятный знак «Новгородская земля» работы скульптора Вадима Боровых появится в Новгородском кремле. Как сообщает туристический офис «Русь Новгородская», скульптура представляет собой объёмную карту Новгородской земли XII—XV веков.

Идея этого знака — увековечить историю Новгородской земли, показать те границы и тот масштаб, которые Новгородская земля имела в период своего наибольшего расцвета, а также то, что огромный регион северо-запада России — наследие древнего Новгорода.

Памятный знак установят у небольшого фонтана «Шалунья» в Кремлёвском парке Великого Новгорода осенью 2019 года. Скульптура изготавливается на средства спонсоров.