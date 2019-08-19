Лондон, , 09:03 — REGNUM

Британская актриса Оливия Колман, являющаяся обладательницей премии «Оскар», заявила, что она хотела бы сняться в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом 18 августа сообщил портал Digital Spy.

Ранее она снялась в комедийном сериале «Флибэг» вместе с актрисой и писательницей Фиби Уоллер-Бридж, которая сейчас работает над созданием сценария к будущей картине «бондианы».

"О, поверьте мне, я пыталась, я спросила», — сказала Колман в ответ на вопрос журналистов о том, пыталась ли она как-то использовать своё знакомство. Актриса добавила: она будет более, чем счастлива, если Уоллер-Бридж напишет специально для неё роль.

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Напомним, снимать новый фильм о Джеймсе Бонде будет режиссер Кэри Фукунага («Без имени», «Джейн Эйр», «Настоящий детектив»). Ранее ИА REGNUM сообщило, что автомобиль Aston Martin DB5, снимавшийся в таких фильмах бондианы, как «Голдфингер» (1964) и «Шаровая молния» (1965), был продан на аукционе за $6,4 млн.

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