Ростов-на-Дону, , 09:13 — REGNUM

Раскапывать поселение каменного века Ракушечный Яр на берегу Дона продолжают петербургские археологи, 19 августа сообщает Gazeta.SPb.

Сотрудники Эрмитажа продолжают изучать берега реки Дон. Они посетили Ракушечный Яр Ростовской области, где было обнаружено в 1956 году неолитическое поселение.

Археологи нашли самую древнюю керамику во всей Восточной Европе, которую на протяжении веков от уничтожения спасал песок. Так, фрагмент глиняной статуэтки и мотыга из рога благородного оленя стали самыми любопытными находками 2019 года.

По сообщению ученых, они обнаружили «остатки древних поселений» с раковинными платформами, очажными выкладками, глиняными сосудами и оставленными здесь костяными и кремневыми орудиями.

Напомним, что на сегодняшний день Ракушечный Яр является самым древним поселением, относящееся к началу VII тысячелетия до н.э.