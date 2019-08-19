Казань, , 06:57 — REGNUM

К 100-летию ТАССР, которое будет праздноваться в 2020 году, в Татарии запланировано 75 различных мероприятий, разделённых на четыре раздела, в том числе культурно-просветительский и раздел подарков, то есть объектов, что планируется сдать к празднику. О ходе подготовки к празднованию ИА REGNUM сообщили в мэрии Казани.

К празднику планируется построить Соборную мечеть, а в ближайшее время должны завершить строительство храма Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, откроет свои двери Национальная библиотека РТ, которая будет работать на базе реконструированного национального культурного центра «Казань». Помимо этого, к юбилейному году министерство лесного хозяйства Татарии планирует подать заявки на финансирование двух интересных проектов — посадок редкого дуба черешчатого, который ранее был распространён в регионе, но из-за морозов почти был уничтожен в 1979 году, и высадке «зелёных лёгких планеты» вдоль Камы и Волги. Лесные насаждения планируется высадить в свыше десяти районах на площади порядка 1200 га.

Напомним, 16 августа 2019 года вице-премьер РФ Виталий Мутко, посетивший с рабочим визитом Казань, провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея, который он возглавляет. На заседании отмечалось, что празднование пройдёт не только в самой республике. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге, Москве, а также ряде других регионов России и городов мира. К юбилею начали готовиться с 2015 года.