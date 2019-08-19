Пекин, , 00:04 — REGNUM

В Китае сотрудниками музея города Динчжоу обнаружены два позолоченных бронзовых шелкопряда, возраст которых составляет около 2000 лет. Об этом 18 августа сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление властей провинции Хэбэй.

Артефакты были найдены во время инвентаризации музейных ценностей. Специалисты установили, что они предположительно относятся к периоду правления династии Западная Хань (206 год до нашей эры — 25 год нашей эры).

Оба бронзовых шелкопряда сохранились в практически идеальном состоянии. Они имеют цилиндрическую форму, их размеры составляют 0,6 мм в ширину и 6,1 см и 7,5 см в длину соответственно.

По мнению сотрудников музея, обнаруженные реликвии представляют особую ценность, так как позволят исследователям детально изучить историю шелководства и традиционных технологий изготовления узорной шелковой ткани этого периода в Динчжоу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUMранее в Китае были найдены руины мастерской по отливу бронзовых изделий, возраст которых составляет около 2,7 тыс. лет.

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