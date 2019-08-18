Калининград, , 21:52 — REGNUM

Калининграде наградили авторов лучших фильмов фестиваля короткометражного кино «Короче». Их определило жюри в составе: исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антона Малышева; писателя, сценариста Александра Цыпкина; режиссера и продюсера Петра Буслова; актеров Павла Деревянко, Виктории Исаковой и продюсера, основателя студии «Профит» Игоря Толстунову в качестве председателя. Передаёт корреспондет ИА REGNUM 18 августа.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» © Пресс-служба кинофестиваля «Короче»

Награду «Лучший фильм» получил Александр Назаров за комедию «Подводник» с Аленой Бабенко, Дмитрием Куличковым и Сергеем Епишевым в главных ролях.

Приз за «Лучшую режиссуру» вручили Никите Власову за комедию «Болванка» со Светланой Камыниной в главной роли.

Призом в номинации «Лучший сценарий» отметили авторов сатирической комедии «Ограбление по тарифу».

Обладателем специального приза"За честность и талант» стал Антон Мамыкин за трагикомедию «Белым по чёрному».

VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.

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