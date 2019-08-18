Аргаяш, Челябинская область, , 19:23 — REGNUM

Аргаяшский башкирский народный театр отмечает свое 30-летие, об этом 18 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сцене Vk:arg.bashkort.teatr

Несмотря на свое провинциальное расположение, учреждение культуры не раз отмечалось наградами на театральных фестивалях.

В 2006 году артисты из Челябинской области удостоились Гран-при на Всероссийском фестивале любительских театров за свою постановку спектакля «Завидуй, Америка, завидуй!».

Аргаяшский народный театр на протяжении многих лет оставался единственным учреждением культуры демонстрирующим зрителям спектакли на национальном языке республики, располагающимся за пределами Башкирии.

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