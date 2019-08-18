Копенгаген, , 18:54 — REGNUM

В столице Дании, городе Копенгаген состоятся показы спектаклей русских театров зарубежья, мероприятие пройдет в рамках проекта «Парад русских театров», об этом 18 августа сообщается на сайте Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.

На суд зрителей свои постановки представят учреждения культуры из России, Грузии и Дании.

Зрители смогут посмотреть спектакли, созданные по произведений Антона Чехова, а также Алексея Арбузова. Мероприятие будет посвящено творчеству поэта серебряного века Николая Гумилева.

Напомним, «Парад русских театров» начал свою работу с февраля 2019 года, данное мероприятие приурочено к Году театра в России. Нашу страну представит Одинцовский театр драмы со спектаклем «Наш дом».

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