Гуйян, Китай, , 18:31 — REGNUM

В городе Гуйян, административном центре юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, пройдет трехдневная книжная ярмарка классической китайской литературы, посвященная кампании по распространению культурных достижений, сообщает 18 августа Синьхуа.

На ярмарке будут созданы около 20-ти выставочных зон, на которых будут представлены более 100 тыс. произведений китайской классики, а также творческих и культурных программ на дисплее. В рамках мероприятия запланировано проведение презентаций книг, отраслевых конференций, семинаров и форумов. Для чтения лекций посетителям ярмарки приглашены известные писатели и деятели культуры, в том числе бывший директор пекинского музея Гугун Шань Цзисян.

На сегодня об участии в ярмарке, открытие которой пройдет 30 августа, заявили более сотни известных книжных издательств, предприятий и компаний по распространению культуры.