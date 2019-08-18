Монако, , 17:20 — REGNUM

Известный российский музыкант Дима Билан выступил на Русском музыкальном фестивале в Монако, об этом 18 августа сообщает издание Dni.ru.

Дима Билан (cc) Daniel Kruczynski

Помимо Билана здесь выступили и другие российские исполнители, однако именно он приятно удивил зрителей.

Певец на протяжении часа исполнял свои самые популярные песни, но особый восторг произвело исполнение песни «Белые розы».

«Я перед выходом на сцену прочитал в новостях, что продюсер запрещает петь «Белые розы» на концертах одного исполнителя. Мне никто ничего запретить не может» , — прокомментировал Билан свое желание исполнить песню на фестивале.

Напомним, Дима Билан родился 24 декабря 1981 года. Пиком его творческой карьеры стала победа на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2008 году, когда его композиция «Believe» завоевала первое место, позволив России впервые в истории победить в указанном мероприятии.

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