Монако, 18 августа 2019, 17:20 — REGNUM
Известный российский музыкант Дима Билан выступил на Русском музыкальном фестивале в Монако, об этом 18 августа сообщает издание Dni.ru.
Помимо Билана здесь выступили и другие российские исполнители, однако именно он приятно удивил зрителей.
Певец на протяжении часа исполнял свои самые популярные песни, но особый восторг произвело исполнение песни «Белые розы».
Напомним, Дима Билан родился 24 декабря 1981 года. Пиком его творческой карьеры стала победа на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2008 году, когда его композиция «Believe» завоевала первое место, позволив России впервые в истории победить в указанном мероприятии.
Читайте ранее в этом сюжете: Кристина Асмус рассказала о своих бедах во время отпуска на Мальдивах