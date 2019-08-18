Вашингтон, 18 августа 2019, 17:00 — REGNUM
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс», созданный студией Fox, стал худшим в серии кинокомиксов по количеству сборов в кинотеатрах, об этом 18 августа сообщает издание Kinonews.
Картина кроме того с треском провалилась в прокате, собрав в США всего $65 млн, а по всему мир — $252 млн.
Напомним, серия фильмов о «Людях Икс» впервые увидела свет в 2000 года, с тех пор было снято больше десятка картин, основанных на одноименных комиксах. Предстоящая лента в данной серии будет называться «Новые мутанты», в прокат она должна выйти в 2020 году.
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