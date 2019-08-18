Берн, , 16:25 — REGNUM

Отечественный кинорежиссер Антон Сазонов получил награду за короткометражный фильм «Отпуск», участвуя в конкурсе «Леопарды будущего», состоявшийся в Локарно, об этом 18 августа сообщается на официальном сайте мероприятия.

Киноплёнка Иван Шилов © ИА REGNUM

Международный фестиваль в швейцарском городе завершился 17 августа, Сазонов участвовал в программе для молодых режиссеров.

Фестиваль в Локарно проводится ежегодна на протяжении 72 лет. Главным его призом является «Золотой леопард».

Напомним, Антон Сазонов родился в городе Санкт-Петербург, окончил «Московскую школу кино», известность получил благодаря съемкам в основном рекламных роликов, в частности для автомобилей Audi и Range Rover.

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