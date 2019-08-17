Вашингтон, , 19:41 — REGNUM

Известный кинорежиссер Стивен Содерберг приступил к съемкам нового фильма «Пусть все выскажутся», об этом 16 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«День первый из «?». 12 лет назад мы пробовали камеры RedOne, теперь настало время для Komodo!» , — написал кинорежиссер.

О фильме известно лишь то, что его съемки будут проходить в Нью-Йорке, главные роли в ленте могут исполнить Мэрил Стрип и Джемма Чан, детали съемочного процесса пока не разглашаются.

Напомним, американский кинорежиссер Стивен Содерберг получил известность благодаря ленте «Секс, ложь и видео», удостоенной «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Его фильм «Траффик» получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

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