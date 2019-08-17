17 августа 2019 | Время чтения 2 мин

В своих письмах Пруст, о котором давно сложилось представление как об одном из наиболее значительных представителей литературы модернизма, неожиданно предстает последователем классицизма. Будущий писатель прекрасно владел «стилистикой галантности».

Андрей Мартынов, , 18:15 — REGNUM





Андрей Михайлов (сост.). Молодой Пруст в письмах (1885–1907). СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2019

Андрей Михайлов (сост.). Молодой Пруст в письмах (1885−1907). СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2019

Во Франции его эпистолярное наследие выпускалось знаменитым «Плоном» с 1970 по 1993 гг. и составило 21 том. Востребованность подобного собрания понятна. Существует стабильный интерес к жизни и творчеству Марселя Пруста (1871−1922), он лидирует среди франкоязычных писателей по числу посвященных ему статей и монографий.

В настоящий том вошли письма, дающие представление о том, как формировалась личность писателя, также они повествуют о появлении его ранних произведений (в 1896 г. была опубликована его дебютная книга «Утехи и дни») и возникновении замысла легендарной эпопеи «В поисках утраченного времени».

В своих письмах Пруст, о котором давно сложилось представление как об одном из наиболее значительных представителей литературы модернизма, неожиданно предстает последователем классицизма. Автор предисловия и переводчик Елена Гречаная отмечает, что уже с первых известных нам посланий видно, что будущий писатель прекрасно владел «стилистикой галантности».

Перечтем, например, его письмо Люсьену Доде (сыну знаменитого писателя, также ставшему литератором) от 25 октября 1895 г. В нем речь идет о неудаче, постигшей Пруста с публикацией в журнале «Нувель ревю», который возглавляла Жюльетта Адан.

«Приехав в Париж, я узнал от госпожи Адан (которая не приняла моих стихов и отослала их мне обратно), что ваш брат (Леон Доде — А. М.) любезно принимал в них участие. Не могу вам выразить, как я тронут тем, что он взял на себя этот труд, и сожалею, что он оказался напрасным».

А в письме Мари-Луизе де Ренье (22 января 1897 г.), размышляя о ее стихах, Пруст признавался:

«не могу выразить, как они мне понравились. Ваши стихи напоминают тончайшие урны, хрупкие и надтреснутые, источающие чистейшую поэзию, коей они наполнены до краев. В них есть очарование вашего юного, надтреснутого голоса, который (когда вы их читаете) беспрерывно меняется в зависимости от интонации».

Одновременно письма позволяют лучше увидеть и понять внутренний мир писателя. Обращаясь к своему преподавателю философии Альфонсу Дарлю (2 октября 1888 г.), Пруст признавался, что больше не наслаждается

«безоговорочно тем, что раньше доставляло мне наивысшую радость: литературными произведениями. Когда я читаю, к примеру, стихотворение Леконта де Лиля, я испытываю прежнее бесконечное наслаждение, но при этом другое «я» наблюдает за мной, и ему забавно находить причины моего удовольствия. Другое «я» видит их в той связи, которая существует между мной и произведением, уничтожает, таким образом, собственную красоту этого произведения».

Вот такие письма. Нельзя еще раз не восхититься модернистскими изысками автора «Утраченного времени», но еще больше не может не привлекать теплота и благожелательность его «галантных» писем.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».