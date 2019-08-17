Москва, , 18:02 — REGNUM

Известный певец Александр Маршал рассказал о причинах «бегства из США» своего коллеги Николая Носкова, об этом 17 августа сообщает «Аргументы и Факты».

Как подчеркнул музыкант, Носков очень скучал по России, что становилось причиной многочисленных конфликтов с коллегами по группе «Парк Горького».

Рассказывая сложную историю взаимоотношений внутри группы, артист имел ввиду тот период творчества коллектива, когда они жили в США в начале 1990-х годов.

«Бегство» состоялось после перенесенной операции на связках музыканта, тогда он, по словам Маршала, озвученным в интервью изданию, собрал вещи и уехал в Россию, чем подвел группу.

Маршал добавил, что тогда им предстоял серьезный концерт на фестивале Farm Aid Festival, где также выступали звезды такой величины, как Элтон Джон, «Guns N' Roses» и другие.

Маршалу ничего не оставалось, как самому взять в руки микрофон и начать петь, артист добавил, что начал седеть именно после этого концерта. Тем не менее, он не считал поступок Носкова предательством и не держит на него зла.

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