Москва, , 17:26 — REGNUM

Фильм «Странники терпенья» российского режиссера Владимира Аленикова номинирован на престижную американскую премию «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Об этом 17 августа сообщает издание Cultradio.

Постер к фильму «Странники терпенья»

Лента вошла в лонг-лист кинопремии, к концу 2019 года станет известно, пройдет ли фильм дальше. В российском прокате картину можно будет посмотреть в октябре 2019 года.

Напомним, Владимир Алеников родился 7 августа 1948 года, помимо своей режиссерской карьеры, он выступает в качестве писателя, переводчика, продюсера и киносценариста.

В 1999 году удостоился звания заслуженного деятеля искусств России. Фильм «Странники терпения» будет снят Алениковым по своему собственному произведению.

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