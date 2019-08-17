Москва, , 17:00 — REGNUM

17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке в Москве будет проходить V Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Во «огненном» соревнования примут участие восемь пиротехнических команд из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России. Как отмечают организаторы, впервые за пять лет зрители увидят свето-пиротехническую инсталляцию на 30-метровых башнях с использованием светового оборудования и горизонтальных фейерверков разнообразных цветов и форм. По мнению устроителей, это произведение искусства, которое можно увидеть только один раз.

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» Vk.com/pyrofestrostec

Также посетителей ждет грандиозный концерт с участием звезд — Елки, группы «Браво», Дмитрия Билана и других.