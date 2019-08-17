Пермь, , 16:58 — REGNUM

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) города Пермь открылась выставка посвященная событиям 1917 года в Петрограде, об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция получила название «Пульс революции. Петроград. 1917», посетителям были представлены стенды, на которых демонстрировалась история города в богатый на события революционный год.

Примечательно, что в месяцы величайших потрясений, сыгравших в истории страны и мира колоссальную роль, наблюдалась и бурная культурная жизнь, о чем свидетельствуют многочисленные документы, представленные на выставке.

«Хроника событий в Петрограде 1917 года представлена на материалах фотографий из архивов Петербурга и Москвы, а также на материалах газет, журналов из Библиотеки Академии наук и Российской Национальной библиотеки. Уникальное собрание открыток конца XIX — XX века находится в фондах ГМЗ «Петергоф» , — отмечают организаторы мероприятия.

Авторы экспозиции проделали колоссальную работу, создав целостную картину событий, охвативших Петроград, начиная с января 1917 года, когда власть в стране еще принадлежала царскому правительству, заканчивая декабрем, того же года, когда революционные потрясения привели к тому, что власть оказалась в руках партии большевиков. Выставка будет доступна для посещения до 20 сентября 2019 года.

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