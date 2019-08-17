Москва, 17 августа 2019, 16:47 — REGNUM
Известный деятель шоу-бизнеса Николай Басков пообещал вновь спеть с Таисией Повалий. Об этом 17 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Николай Басков получил известность как исполнитель эстрадных песен и оперных арий. Однако предпочтение отдал в пользу шоу-бизнеса.
За последнее время артист снялся в нескольких неоднозначных клипах, вызвавших разные оценки со стороны его поклонников, в частности речь идет о клипе на песню «Ибица».
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