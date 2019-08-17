Вашингтон, , 16:24 — REGNUM

Кинокомпания Netflix выпустит мультсериал для взрослых Agent King, посвященный прославленному исполнителю рок-н-ролла Элвису Пресли, об этом 16 августа сообщает издание Variety.

Исполнительным продюсером мультфильма выступит вдова музыканта Присцилла Пресли. Сюжетом анимационного фильма станет тайная жизнь Пресли, в которой он оказывается секретным агентом, а его сценическая деятельность — это всего лишь прикрытие.

«Элвис мечтал стать суперагентом, сражающимся с преступностью и спасающим мир. Agent King поможет ему исполнить мечту. Это возможность показать миру Элвиса, которого никто еще не видел» Присцилла Пресли

Дата премьеры мультсериала пока неизвестна. Одним из продюсеров проекта выступит известный американский дизайнер Джон Варватос.

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