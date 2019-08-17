Вашингтон, 17 августа 2019, 16:24 — REGNUM
Кинокомпания Netflix выпустит мультсериал для взрослых Agent King, посвященный прославленному исполнителю рок-н-ролла Элвису Пресли, об этом 16 августа сообщает издание Variety.
Исполнительным продюсером мультфильма выступит вдова музыканта Присцилла Пресли. Сюжетом анимационного фильма станет тайная жизнь Пресли, в которой он оказывается секретным агентом, а его сценическая деятельность — это всего лишь прикрытие.
Дата премьеры мультсериала пока неизвестна. Одним из продюсеров проекта выступит известный американский дизайнер Джон Варватос.
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